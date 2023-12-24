22 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 5 أشهر

أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال أول 5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 10.13% على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 219.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 193.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 162.23 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 136.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 103.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.