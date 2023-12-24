عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

22 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 5 أشهر

ارتفاع أرباح مصر
ارتفاع أرباح مصر لصناعة الكيماويات- صورة أرشيفية

أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال أول 5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري  2023-2024، بنسبة  10.13% على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 219.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 193.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 162.23 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 136.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 103.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

txt

الصناعات الكيماوية: نساند السيسي بكامل طاقتنا لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

txt

رئيس الشركة القابضة للساعات الكيماوية يكشف تفاصيل مهمة عن صفقة جلوبال الإماراتية

مؤشرات سنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.

مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام أرباح منتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لُقب محمد التابعي بـ "مجنون أسمهان".. تفاصيل مدهشة

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ