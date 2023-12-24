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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرات من دفع الولايات المتحدة فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس الأمريكي ورئيس
الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

منذ إندلاع اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن تبعات ذلك العدوان حيث تزايدة التهديدات الداخلية في الولايات المتحدة نتيجة الدعم المطلق التي تعطيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في عدوانها على القطاع.

قطاع غزة

أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثير ذلك على الولايات المتحدة كشفت عنها  نائبة وزير العدل الأمريكي "ليزا موناكو" الذي أوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فحص أكثر من ألف وثمانمائة تقرير عن تهديدات داخلية تتعلق بتبعات الحرب في غزة.

جرس إنذار آخر للولايات المتحدة يحذر من تباعات الدعم الأمريكي المطلق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشفه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "كريس راي"  والذي أوضح أن الحرب في غزة رفع التهديد بشن هجوم ضد الأمريكيين إلى مستوى آخر.

تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حذر منهُ أيضًا مسؤولون في الخارجية الأمريكية والذين أوضحوا أن الولايات المتحدة أصبحت في "بيئة تهديد متزايدة" نتيجة الحرب على غزة، وهو ما يتسق مع ما قاله دبلوماسيون أمريكيون في الدول العربية والذين أرسلوا برقيات لصانعي القرار في واشنطن يحذرون فيها من أن الدعم الذي يقدمه بايدن لإسرائيل في الحرب يتسبب في خسارة دعم جيل كامل من الشعوب العربية للقضايا الأمريكية على حد وصفهم. 

رغم كل إخفاقات الولايات المتحدة في المنطقة، تظل هي الدولة الأكثر قدرة على وقف جماح إسرائيل والمساعدة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط خاصة وأن المصالح الأمريكية الكبرى أصبحت على المحك جرّاء استمرار ذلك العدوان الغاشم على الفلسطينيين.

قطاع غزة غزة الولايات المتحدة الحرب في غزة الشرق الاوسط

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