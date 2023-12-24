هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

اليوم يصادف ذكرى وفاة الكاتب البريطاني هارولد بنتر، الذي توفي في 24 ديسمبر، يعتبر بنتر كاتبًا مسرحيًا بارزًا وله مسيرة أدبية غنية، كما حصل على جائزة نوبل في الأدب.

حصول هارولد بنتر على جائزة نوبل



قام هارولد بنتر بكتابة العديد من المسرحيات، من بينها مسرحيته الأولى "الغرفة"، التي تم عرضها في جامعة بريستول في عام 1957. ثم جاءت مسرحيته الثانية "حفلة عيد الميلاد"، التي عُرضت في عام 1958، ورغم ترحيب النقاد بها، إلا أنها لم تحقق نجاحًا تجاريًا.

هارولد بنتر

ومن بين المسرحيات الأخرى التي كتبها هارولد بنتر، مسرحية "الناظر" في عام 1960، و"العودة إلى البيت" في عام 1964. كان مسرح بنتر مميزًا بطابعه الغامض، حيث تأثر بكتابات العبثية، وخاصة صموئيل بيكيت، وكذلك تأثر بأعمال تشيكوف ودوستويفسكي وهيمنغواي.

لقب بشاعر الصمت

أطلق النقاد على بنتر لقب "شاعر الصمت" نظرًا لاستخدامه المتكرر لفترات الصمت في الحوارات، بهدف جعل المشاهد يتخيل الاضطرابات النفسية والمخاوف والمشاعر المتنوعة التي تنشأ في نفسية الشخصيات.

تركز مسرح بنتر على قضايا فلسفية وجودية، مثل مشكلة البحث عن الذات ومشكلة عدم قدرة تحقيق الاستقرار من الحقيقة ومشكلة انعدام التواصل بين البشر، حيث يكون كل شخص مسجونًا في مخاوفه الشخصية وعالمه الخاص.

هارولد ينتز

في 13 أكتوبر عام 2005، أعلنت الأكاديمية السويدية فوز هارولد بنتر بجائزة نوبل في الأدب لعام 2005. وتم اختياره لأن أعماله تكشف عن الهاوية التي تكمن وراء قوى الاضطهاد في زنازين التعذيب المغلقة. وتوفي بنتر في 24 ديسمبر عام 2008.