أحمد فتوح بعد إعلان تجديده للزمالك: هنكتب تاريخ جديد للنادي

أصدر أحمد فتوح، نجم الزمالك، بيانا؛ بعد إعلان تجديد عقده مع نادي الزمالك، لمدة 3 سنوات، وفقا لما ألنه الإعلام أحمد سالم، المتحدث باسم النادي، مساء اليوم.

وكتب فتوح، من خلال حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي.. نادي الزمالك العظيم؛ لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سويا من الآن، الدفاع عن طموحات جماهيرنا، وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية، بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك، صاحب الفضل على الجميع”.

وأضاف: “‎وبكل التقدير للجميع، أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية، لإدارة النادي والجماهير العظيمة، وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق، أو أخواتي الصغار من ناشئين الزمالك، مستقبل نادينا العظيم، وسنظل واحدا دائما، ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولا”.

وواصل أحمد فتوح: “تقبلت كل العقوبات والخصومات، وأي قرارات؛ لإثبات حسن نيتي، والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان، واعتذاري كذلك، ‎كلنا بشر، وكلنا خطائين، وسنظل نتعلم من المواقف؛ لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، ‎توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".

الزمالك يعلن تجدد عقد فتوح رسميا

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد، في جلسة جمعته بإدارة النادي، مساء اليوم؛ بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.