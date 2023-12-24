عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتوح بعد إعلان تجديده للزمالك: هنكتب تاريخ جديد للنادي

صدى البلد

أصدر أحمد فتوح، نجم الزمالك، بيانا؛ بعد إعلان تجديد عقده مع نادي الزمالك، لمدة 3 سنوات، وفقا لما ألنه الإعلام أحمد سالم، المتحدث باسم النادي، مساء اليوم.

وكتب فتوح، من خلال حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي.. نادي الزمالك العظيم؛ لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سويا من الآن، الدفاع عن طموحات جماهيرنا، وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية، بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك، صاحب الفضل على الجميع”.

وأضاف: “‎وبكل التقدير للجميع، أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية، لإدارة النادي والجماهير العظيمة، وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق، أو أخواتي الصغار من ناشئين الزمالك، مستقبل نادينا العظيم، وسنظل واحدا دائما، ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولا”.

وواصل أحمد فتوح: “تقبلت كل العقوبات والخصومات، وأي قرارات؛ لإثبات حسن نيتي، والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان، واعتذاري كذلك، ‎كلنا بشر، وكلنا خطائين، وسنظل نتعلم من المواقف؛ لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، ‎توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".

الزمالك يعلن تجدد عقد فتوح رسميا

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي  لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد، في جلسة جمعته بإدارة النادي، مساء اليوم؛ بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة  برئاسة حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.

أحمد فتوح الزمالك فتوح يجدد للزمالك تجديد عقد فتوح التجديد لفتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

ترشيحاتنا

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

أيمن سلامة: الأمين العام للأمم المتحدة لن يكمل الولاية الثانية.. لهذا السبب

المطران جورج شيحان يترأس احتفال الطائفة المارونية بعيد الميلاد المجيد

سياسة جديدة بالزمالك للحفاظ على العناصر المتميزة للناشئين

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات

هل يطبق نظام الـ 3 سنوات وواحدة تدريب؟ .. تفاصيل إعادة هيكلة لائحة كليات التربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة من البكاء على المسرح.. 10 صور لـ عبير نعمة بعد طلاقها

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس بصحبة أطفالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ