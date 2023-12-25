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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس بابا نويل.. هالة صدقي تحتفل بالعام الجديد

صدى البلد

هنأت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بمناسبة العام الجديد، عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “كل سنة والبشرية بخير، يارب الصحة وراحة البال والستر وينصر اهل فلسطين، عاوزين ايه من ماما نويل غير الهدايا”.  

 

هالة صدقي - كتف قانوني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن دورها فى فيلمها الجديد "كتف قانوني" والذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلف عليها.

وقالت هالة صدقي فى لقاء ببرنامج It's Show Time عبر قناة cbc : شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهى سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

شاهد الفيديو هنا 


فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي فيلمها الجديد فيلم كتف قانونى

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