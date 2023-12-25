خالد الغندور يشارك صورة مع والد محمد صلاح| شاهد

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، صورة جديدة برفقة والد لاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح.

وكتب عبر فيسبوك: “أنا و ابو نجم العالم الحج صلاح ابو محمد صلاح اللي مشرفنا”.

خالد الغندور ووالد محمد صلاح

وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تحذيرا عاجل حول تراجع نتائج فريقه في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

وكان ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه "أنفيلد" حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1-1 مع آرسنال.