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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مراسم الأقصر في معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. اعرف موعده

صدى البلد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، وذلك اليوم الإثنين 25 ديسمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر نفسه.

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

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القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة الأقصر السابق، ويشارك به الفنانون: أحمد عيد، أحمد مجدي، أسامة القاضي، أميرة عادل، أميمة خالد، رانيا الكومي، صالح سنوسي، عربي عربي، محمد عبود، محمود سليمان، محمود سنوسي، نهلة فتحي، هاني كمال، هنا مجد، وسيتم تكريم الفنانين المشاركين فى المعرض خلال الافتتاح.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.

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