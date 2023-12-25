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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الثقافة توجه بطباعة سلسلة اتحضر للأخضر للأطفال ضمن إصدارات مكتبة الأسرة

صدى البلد

وجهت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بطباعة سلسلة "اتحضر للأخضر"، الصادرة عن المركز القومي لثقافة الطفل، بمكتبة الأسرة.

 وتتألف السلسلة من خمسة كتب هي: "زرعنا شجرة"، "الرياح والقط الطيب"، "صعود الجبل المقدس"، و"نهر الفرح"، بالإضافة إلى "عم نجيب الحطاب".

يُشارك في كتابة ورسم هذه الكتب مجموعة من الأسماء البارزة، مثل: محمد السيد عيد، أحمد مصطفى، محمود يسري، عبد الرحمن نور الدين، أحمد مصطفى، أميرة صبري، عبير زكي، موسى نجيب موسى، ومحمد عطية، وغيرهم من الكتّاب والرسامين المبدعين.

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تأتي هذه السلسلة في إطار الدور الوطني والإقليمي لوزارة الثقافة للتوعية بقضايا المناخ، وتُعد أحدث إصدارات مكتبة الأسرة التي تسعى لنشر الوعي حول قضايا البيئة بين الأطفال، ويأتي ذلك كأحد توصيات مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة بمؤتمر المناخ Cop28، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المناخ من خلال الثقافة والفنون، ويُعتبر إصدار سلسلة "اتخضر للأخضر" خطوة فعّالة نحو تحقيق التوعية الثقافية إزاء قضايا المناخ، ويُمثل دعمًا فعّالًا للجهود الدولية المبذولة في هذا السياق.

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