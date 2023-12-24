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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز القومي للمسرح يكرم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة .. الأربعاء

صدى البلد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو: نرمين نبيل.

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ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

وزيرة الثقافة الإنتاج الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني الفرقة الموسيقية الفنون الشعبية الفنان القدير إيهاب فهمي

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