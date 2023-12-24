عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

40 يومًا على إغلاق باب التقدم لجائزة كتارا.. الشروط والمجالات

صدى البلد

تغلق جائزة كتارا باب الترشح لجوائزها في دورتها العاشرة يوم الحادى والثلاثين من شهر يناير المقبل، أي أنه يتبقى 40 يومًا على نهاية فترة التقديم وفى هذا السياق نتعرف على مجالات الجائزة وشروط الترشح للجائزة.

مجالات الجائزة – الدورة العاشرة

الفئة الأولى ـ الروايات العربية المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للفائزين من خلال مشاركتهم أو ترشيحات دور النشر، ويحصل فيها كل نص روائي منشور فائز على جائزة مالية قدرها 30ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموع الجوائز عن هذه الفئة 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثانية ـ الروايات العربية غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للروايات التي لم تنشر، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثالثة ـ الدراسات (البحث والنقد الروائي): تُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الرابعة ـ روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آلاف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي.

الفئة الخامسة ـ الرواية القطرية المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

الفئة السادسةـ الرواية التاريخية غير المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية التاريخية غير المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

ستقوم لجنة جائزة كتارا للرواية العربية بطباعة وتسويق الروايات الفائزة غير المنشورة ترجمة الروايات المنشورة وغير المنشورة الفائزة إلى الإنجليزية وطباعتها وتسويقها وطباعة وتسويق الدراسات غير المنشورة الفائزة وطباعة وتسويق روايات الفتيان غير المنشورة الفائزة.

txt

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

txt

غلق باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة للكتاب.. في هذا الموعد

الشروط والآليات العامة للمشاركة في جائزة كتارا

تُقبل الأعمال المكتوبة باللغة العربية فقط، ولا تُقبل الأعمال المترجمة من لغات أخرى أو المقتبسة عن أعمال عالمية.

يجب أن يتوفر العمل على السلامة اللغوية، وبخلافه يستبعد العمل.

لا يُقبل العمل الذي سبق له الفوز بجوائز أخرى.

يجب أن يكون المترشح على قيد الحياة.

لا يحق للروائي أو الباحث الترشح بأكثر من عمل واحد في الدورة الواحدة.

آخر يوم لاستلام الأعمال المشاركة هو 31 يناير 2024، وتُرفض مشاركة أي عمل بعد التاريخ المحدد.

كتارا جائزة كتارا للرواية جائزة كتارا للرواية العربية معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

تحرك عاجل من تركيا وفلسطين بعد تصريحات إسرائيل عن ضرب غزة بالنووي

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

بعد خسارة تشيلسي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

الدولار مستقر | أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع

أسعار طرازات بيستون 2023 بالزيادات الجديدة

أكبر جالية في شمال أفريقيا| هكذا يعيش يهود جربه بتونس بعد الحرب الإسرائيلية على غزة

شهرين ونصف من الحرب.. موقع عبري: قائمة القتـ.لي تطول وحماس تزداد قوة

تحرك رسمي من البرلمان ضد متحور كورونا الجديد.. ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تضع طفلين على يومين متتاليين «فيديوجراف»

التمويل العقاري بالبنوك .. فرص وتقسيط حتى 20 عاما

الجو هيبقى بارد| تحذير من طقس الساعات المقبلة.. وأمطار وشبورة بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ