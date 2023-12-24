40 يومًا على إغلاق باب التقدم لجائزة كتارا.. الشروط والمجالات

تغلق جائزة كتارا باب الترشح لجوائزها في دورتها العاشرة يوم الحادى والثلاثين من شهر يناير المقبل، أي أنه يتبقى 40 يومًا على نهاية فترة التقديم وفى هذا السياق نتعرف على مجالات الجائزة وشروط الترشح للجائزة.

مجالات الجائزة – الدورة العاشرة

الفئة الأولى ـ الروايات العربية المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للفائزين من خلال مشاركتهم أو ترشيحات دور النشر، ويحصل فيها كل نص روائي منشور فائز على جائزة مالية قدرها 30ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموع الجوائز عن هذه الفئة 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثانية ـ الروايات العربية غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للروايات التي لم تنشر، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثالثة ـ الدراسات (البحث والنقد الروائي): تُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الرابعة ـ روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آلاف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي.

الفئة الخامسة ـ الرواية القطرية المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

الفئة السادسةـ الرواية التاريخية غير المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية التاريخية غير المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

ستقوم لجنة جائزة كتارا للرواية العربية بطباعة وتسويق الروايات الفائزة غير المنشورة ترجمة الروايات المنشورة وغير المنشورة الفائزة إلى الإنجليزية وطباعتها وتسويقها وطباعة وتسويق الدراسات غير المنشورة الفائزة وطباعة وتسويق روايات الفتيان غير المنشورة الفائزة.

الشروط والآليات العامة للمشاركة في جائزة كتارا

تُقبل الأعمال المكتوبة باللغة العربية فقط، ولا تُقبل الأعمال المترجمة من لغات أخرى أو المقتبسة عن أعمال عالمية.

يجب أن يتوفر العمل على السلامة اللغوية، وبخلافه يستبعد العمل.

لا يُقبل العمل الذي سبق له الفوز بجوائز أخرى.

يجب أن يكون المترشح على قيد الحياة.

لا يحق للروائي أو الباحث الترشح بأكثر من عمل واحد في الدورة الواحدة.

آخر يوم لاستلام الأعمال المشاركة هو 31 يناير 2024، وتُرفض مشاركة أي عمل بعد التاريخ المحدد.