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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غلق باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة للكتاب.. في هذا الموعد

صدى البلد

ثمانية أيام، تفصلنا عن غلق باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربي في دورتها الثالثة ضمن الجوائز التى يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يتم غلق باب التقدم يوم 31 ديسمبر 2023.

تأتى الجائزة بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب وفقًا للشروط التالية:

1. أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدًا بسجلات اتحاد الناشرين العرب ومسددًا التزاماته المالية حتى نهاية عام 2023م.

2. أن يكون العضو ناشرًا خاصًّا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية.

3. أن يكون العضو المتقدم مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة (55).

4. الالتزام واحترام قوانين الملكية الفكرية.

5. ألا يكون العضو قد تعرض لأي عقوبة من اتحاده المحلي أو اتحاد الناشرين العرب خلال فترة عضويته.

6. أن تكون نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة تحمل الإيداع القانوني، والترقيم الدولي.

7. أن يقدم العضو قائمة إصداراته خلال الخمس السنوات الأخيرة.

8. أن تقدم الدار مع طلب الترشيح نصًا لا يقل عن خمسمائة كلمة توضح فيه السيرة الذاتية لدار النشر مع الرؤية المستقبلية في خطة النشر، تخصصها في مجالات النشر، خطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الجوائز التي حصلت عليها الدار، بيانات الدار وعناوينها والموقع الإلكتروني.

9. أن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة الموضحة لاحقًا.

10. لا يحق للناشر المصري المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي إذا كان مشاركاً في جائزة اتحاد الناشرين المصريين.

11. يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب حسب التخصصات المختلفة لمجالات النشر.

12. قيمة الجائزة (خمسون ألف جنيه مصري) تمنح مناصفة من الاتحاد وهيئة الكتاب مع درعي الاتحاد والهيئة.

13. يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض.

14. يتم إرسال طلب الترشح للجائزة والبيانات المطلوبة في الفترة المحددة على البريد الإلكتروني للاتحاد[email protected]، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي ايميلات.

15. ترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب على العنوان 92شارع التحرير – برج ساريدار – الدور الثاني – المدخل الإداري- الدقي – الجيزة – مصر.

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معايير تحكيم الجائزة:

1. جودة الإنتاج والطباعة طبقًا لمعايير الجودة.

2. تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه.

3. تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية.

4. تنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر.

5. مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة "الرقمي، المسموع".

6. مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة

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