عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الملاح: "هيمنة مستمرة" للمؤرخ بيتر جران "أفضل" كتاب مترجم في 2023

صدى البلد

حقق كتاب" الاستشراق هيمنة مستمرة :المؤرخون الأنجلو -أمريكيون ومصر الحديثة " نجاحا كبير وصدر منه العديد من الطبعات وهو من تأليف  المؤرخ والمفكر الامريكى  بيتر جران و المترجمة الكبيرة سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي.

قال إيهاب الملاح كاتب وباحث متخصص في التراث الثقافي :انشغلت الفترة الماضية في التحضير للعمل الأدبي الخاص بي، ولكن من وجهة نظري أفضل  كتاب مترجم في 2023 كان “هيمنة  مستمرة” وصدر عن المركز القومي للترجمة، الذي كتبه المؤرخ الامريكي الشهير بيتر  جران  وهو أستاذ تاريخ كبير.

txt

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

txt

افتتاح معرض "أرض" للفنانة إيمان عزت بجاليرى مصر.. غدا

وجهة نظر لتاريخ مصر 

واستطرد الملاح  وزار بيتر مصر زيارات متعددة وكان اخرهم منذ أشهر مكتبة الإسكندرية وقامت سحر توفيق بترجمة الكتاب، وهو يستكمل فيه وجهة نظره لتاريخ مصر والشرق الأوسط منذ بدايات العصر الحديث وحتى منتصف القرن العشرين، وهو لديه تصور منهجي لقراءة التاريخ عامة و لقراءة التاريخ المصري، يقدم مراجعات نقدية عميقة للروايات التاريخية السائدة التي تم الاعتياد على قبولها بدون ما يتم النظر فيها او نقضها بشكل عميق.

 

هيمنة مستمرة الاستشراق هيمنة مستمرة الأمريكى بيتر جران التراث الثقافي الدكتور عاصم الدسوقي القومي للترجمة المفكر الأمريكى بيتر جران المركز القومي للترجمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رسميا.. أردوغان يعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة دخول تركيا

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

ترشيحاتنا

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

شاهد لقطة اعتذار لاعبي أوراوا للجماهير بعد الخسارة من الأهلي بمونديال الأندية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا

نيويورك تايمز: نتنياهو عديم الفائدة وإسرائيل عليها الانسحاب من غزة

الجارديان: إسرائيل ترفض الاعتراف بخسارتها الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

فيديو

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ