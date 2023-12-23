الملاح: "هيمنة مستمرة" للمؤرخ بيتر جران "أفضل" كتاب مترجم في 2023

حقق كتاب" الاستشراق هيمنة مستمرة :المؤرخون الأنجلو -أمريكيون ومصر الحديثة " نجاحا كبير وصدر منه العديد من الطبعات وهو من تأليف المؤرخ والمفكر الامريكى بيتر جران و المترجمة الكبيرة سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي.

قال إيهاب الملاح كاتب وباحث متخصص في التراث الثقافي :انشغلت الفترة الماضية في التحضير للعمل الأدبي الخاص بي، ولكن من وجهة نظري أفضل كتاب مترجم في 2023 كان “هيمنة مستمرة” وصدر عن المركز القومي للترجمة، الذي كتبه المؤرخ الامريكي الشهير بيتر جران وهو أستاذ تاريخ كبير.

وجهة نظر لتاريخ مصر

واستطرد الملاح وزار بيتر مصر زيارات متعددة وكان اخرهم منذ أشهر مكتبة الإسكندرية وقامت سحر توفيق بترجمة الكتاب، وهو يستكمل فيه وجهة نظره لتاريخ مصر والشرق الأوسط منذ بدايات العصر الحديث وحتى منتصف القرن العشرين، وهو لديه تصور منهجي لقراءة التاريخ عامة و لقراءة التاريخ المصري، يقدم مراجعات نقدية عميقة للروايات التاريخية السائدة التي تم الاعتياد على قبولها بدون ما يتم النظر فيها او نقضها بشكل عميق.