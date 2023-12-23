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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض "أرض" للفنانة إيمان عزت بجاليرى مصر.. غدا

صدى البلد

يستعد جاليرى مصر لافتتاح معرض التصوير الفردى "أرض" للفنانة إيمان عزت، غدا فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرض حتى 10 يناير 2024.

يشار إلى أن الفنانة إيمان عزت حاصلة على بكالوريوس كلية التربية النوعية قسم تربية فنية كفر الشيخ 1995، وماجستير فى النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة 2007، وحصلت على دكتوراه فى فلسفة التربية الفنية جامعة القاهره 2012.

إيمان عزت قدمت العديد من المعارض الخاصة ومنها، معرض بجاليرى المشربية للفنون 2008، ومعرض بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة - القاهرة 2009 ، ومعرض بجاليرى بورترية ( رسم ) 2009 ، ومعرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أبريل 2019 ، ومعرض ( غزل البنات ) بجاليرى ( نيل آرت ) بالزمالك - ديسمبر 2021. 

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ومن بين الجوائز التى نالتها الفنانة، الجائزة الثالثة فى الجرافيك من صالون الشباب الحادى عشر 1999، وجائزة شهادة الصالون من صالون الشباب الثالث عشر 2001، وجائزة وشهادة الصالون من صالون الشباب الرابع عشر 2003 ، والجائزة الثانية في الجرافيك - صالون الشباب السابع عشر 2005، وجائزة الصالون من صالون الشباب الثامن عشر 2007 ، وجائزة الإقتناء من هيئة قصور الثقافة فى بينالى بورسعيد القومى الثامن بمتحف النصر للفن الحديث ومكتبة مبارك العامة ببورسعيد مارس 2009.

جاليري مصر أطفال المحافظات الحدودية التربية الفنية المركز الثقافي الفرنسي الفنون الجميلة

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