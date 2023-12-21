حفل غنائى لفرقة "حبايبنا" فى بيت السحيمي.. اعرف موعده

يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمى، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى السابعة مساء اليوم الخميس حفل غنائى لفرقة (حبايبنا).

تقدم الفرقة مونولوجات إسماعيل يس ومحمود شكوكو وآخرين، كما تقدم أغاني العشرينات منها أغاني صالح عبدالحي ورتيبه أحمد في شكل إسكتش غنائي كوميدي، بالإضافة إلى الأغاني الطربية المصرية لـ : سيد درويش، زكريا أحمد، سيد مكاوي ، فيروز والأغانى التى لحنها الشيخ إمام عيسى وكتب معظمها الشاعر أحمد فؤاد نجم.

الفرقة تتكون من سبعة أفراد تأسست عام 2002 شاركوا في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية منها: حفلين فى بيروت في مسرح المدينة، مهرجان بيت ثقافات العالم ببرلين، مهرجان الفوانيس المسرحي والحنونه بالأردن، دار الأوبرا المصرية ومسرح الهناجر، كما قدمت عروض لمنظمة اليونيسيف واليونسكو في اليوم العالمي للإيدز.

يذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م.

وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.