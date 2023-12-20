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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتح باب التقدم لمنحة الدفعة الثالثة بمدرسة خضير البورسعيدي لـ الخط العربي

صدى البلد

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة"، وذلك في إطار خطة الوزارة لصون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.

وتقام الدورة الحالية بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ببيت السحيمى بالقاهرة، مكتبة مصر العامة بالجيزة، مكتبة مصر العامة ببورسعيد، مكتبة مصر العامة بالغردقة.

تتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة.

يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمدرسة خضير البورسعيدى وذلك حتي 20  يناير2024.

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جدير بالذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

خضير البورسعيدي التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش الخط العربي الناشرين المصريين صندوق مكتبات مصر العامة صندوق التنمية الثقافية

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