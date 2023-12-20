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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الناشرين المصريين» يجرى قرعة تسكين دور النشر بجناح الاتحاد في معرض القاهرة

صدى البلد

أعلن اتحاد الناشرين المصريين أنه تقرر تحديد موعد لإجراء قرعة لتسكين جناح اتحاد الناشرين المصريين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام القرعة بين الناشرين الذين سبق وتقدموا للاشتراك فى جناح الاتحاد، وذلك يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الاتحاد.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر  حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

كما تعتزم الهيئة العامة المصرية للكتاب على زيادة عدد إصداراتها الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقد أعلنت الهيئة أنه تم الانتهاء من طباعة أكثر من 300 عنوان جديد، وهو  ما حدث بالفعل، ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء من مجموعة من الإصدارات الخرى قد تتجاوز المائة عنوان، وبهذا سوف يتم طرح خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ما يتجاوز الـ 400 عنوان.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

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واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.

الناشرين المصريين اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية

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