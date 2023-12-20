مخرج الإذاعة يوسف الحطاب في مشروع عاش هنا.. لمحة عن مسيرته الفنية

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم مخرج التمثيليات الإذاعية الراحل يوسف الحطاب، في مشروع عاش هنا، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال، حيث تم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في الدقى.

وأخرج يوسف الحطاب الكثير من التمثيليات الإذاعية في محطتي القاهرة وصوت العرب كما شغل منصب أستاذ مادة الإذاعة في المعهد العالي للفنون المسرحية وكيل وزاره الاعلام ورئيس مجلس إدارة معاهد تدريب الإذاعة والتلفزيون وقام بإخراج العديد من المسلسلات الإذاعية المصرية (البرنامج العام - صوت العرب).

من أهم أعمال المخرج الإذاعى الأوبريت الإذاعي النادر، "ألف ليلة وليلة" ، والتمثيليات الدينية من قصص الأنبياء الجزء الأول قصص الأنبياء، مثل قصة "سيدنا هود ، وسيدنا صالح ، وسيدنا إدريس ، وسيدنا شعيب ، وسيدنا يوسف" وكان بطولة الفنانة أمينة رزق، عبد الرحيم الزرقانى ،زوزو نبيل ،توفيق الدقن ،حسن البارودى، محمد السبع، وهى من تأليف محمد على ماهر.

ويستعرض المسلسل قصص "سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم جميعا السلام. والجزءان من بطولة عبدالرحيم الزرقاني عبدالله غيث، محمد السبع، سميحة أيوب، صلاح سرحان، كريمة مختار، ومحمد الطوخى.