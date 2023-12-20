بشر فارس شاعر لبناني عاش بمصر وأبدع فيها.. ما قصته؟

يعتبر بشر فارس شاعرًا وكاتبًا لبنانيًا مشهورًا في مجال الأدب والفن، ولد في لبنان في 20 ديسمبر 1906م تحت اسم إدوار، ويصادف اليوم ذكرى ميلاده. قام بكتابة أعماله باللغة الفرنسية.

درس بشر فارس لفترة في مصر حيث التحق بمدرسة الآباء اليسوعيين في القاهرة. خلال فترته هناك، تغير اسمه من إدوار إلى بشر، ويُقال أن أحمد زكي باشا كان هو من أطلق عليه هذا الاسم. بعد ذلك، سافر إلى باريس لاستكمال دراسته والالتحاق بالجامعة. حصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة السوربون في عام 1932م. ثم زار ألمانيا وعاد مرة أخرى إلى مصر بعد إقامة مدة فيها. عمل بشر فارس كأمين سر المجمع العلمي المصري وأيضًا كأستاذ في الجامعة المصرية.

تأثر بشر فارس في أدبه بمدرسة الرمزية الفرنسية، وهو يعتبر من رواد الرمزية في الأدب العربي. من بين أعماله المسرحية "مفرق طريق" التي كتبها في عام 1938م و"جبهة الغيب: أحدوثة شرقية في خمس مراحل" التي كتبها في عام 1941م. كما كتب "سوء تفاهم" وهي مجموعة قصصية نشرت في عام 1942م. ومن بين كتبه أيضًا "الظلال في الأدب" و"سوانح مسيحية وملامح إسلامية" و"سر الزخرفة الإسلامية" و"مكارم الأخلاق: عبارة إسلامية مؤثرة" و"كيف زوقت العرب كتب الأدب" وغيرها الكثير. توفي بشر فارس في 21 فبراير 1963 في القاهرة بعد نوبة قلبية.