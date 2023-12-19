عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

صدى البلد

في فترة الحرب العالمية الأولى، بادرت ألمانيا بسرية نحو تطوير أسلحة كيميائية لاستخدامها في تسريع نهاية الحروب.

 

بداية تجربة الغاز في الحرب العالمية الأولى 

 في يناير 1915، أجرت ألمانيا أول تجربة لها على هذا النوع من الأسلحة في بوليمو ببولندا، حيث قامت القوات الألمانية بإطلاق قذائف حاملة لغاز xylyl bromide على المواقع الروسية.

للأسف، فشلت هذه الهجمة الأولى حيث تجمد الغاز دون أن يسبب أضرار كبيرة، في 22 أبريل 1915، استخدمت ألمانيا مرة أخرى الأسلحة الكيميائية خلال معركة إيبر الثانية، واستخدمت غاز الكلور لقتل آلاف الجنود الفرنسيين. تزامنًا مع هذا النجاح، استمر الجيش الألماني في استخدام غاز الكلور لشن هجمات كيميائية مماثلة ضد القوات الكندية والبريطانية في الأيام التالية، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

txt

صدرت مؤخرا للدكتور حسين عبد البصير.. قصتان للأطفال باللغة الإنجليزية

txt

على أنغام المزمار.. قصور الثقافة تطلق فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

استخدام غاز الكلور 

أثار استخدام الألمان للأسلحة الكيميائية غضب البريطانيين، الذين لم يترددوا في الرد، خلال معركة لوس في شمال فرنسا، استخدم الجيش البريطاني في 25 سبتمبر 1915 الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى في تاريخه، حيث استخدم غاز الكلور ضد القوات الألمانية، للأسف، فشل الهجوم البريطاني بشكل كبير حيث حولت التيارات الهوائية اتجاه الغاز وأعادته نحو المواقع البريطانية.

غاز الفوسجين 

في ديسمبر 1915، بدأ الألمان في استخدام نوع جديد من الأسلحة الكيميائية. قرب منطقة إيبر ببلجيكا، استخدم الجيش الألماني غاز الفوسجين الأكثر خطورة من غاز الكلور ضد المواقع البريطانية،  كان لغاز الفوسجين قدرة على القتل في غضون 48 ساعة بسبب تأثيراته الخطيرة على الجهاز التنفسي. 

نتيجة لذلك، بدأت الأطراف المتحاربة الأخرى في استخدام هذا السلاح الكيميائي، مما جعل غاز الفوسجين يصبح السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب وسبب في مقتل حوالي 85٪ من الضحايا الذين سقطوا بسبب الأسلحة الكيميائية في حالة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يشير مصطلح "التلوث البيئي" إلى تأثير هذه الأسلحة على البيئة الطبيعية. تاريخيًا، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية قد تسبب في تلوث بيئي خطير وتأثيرات طويلة الأمد على النظم البيئية والحياة البرية.

عندما يتم إطلاق الأسلحة الكيميائية، ينتج عنها انتشار غازات ومواد سامة في الهواء والماء والتربة، هذه المواد السامة يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأنهار والبحيرات والتربة المحيطة وتأثير النظم البيئية.

 قد يتسبب هذا التلوث في موت النباتات والحيوانات، وتدمير المواطن الحيوية، وتلويث مصادر المياه، وتأثير سلاسل الغذاء.

بالنسبة للأسلحة البيولوجية، يتم استخدام الكائنات الحية المعدلة والمسببات المرضية للتسبب في أمراض البشر والحيوانات والنباتات. قد يؤدي استخدام هذه الأسلحة إلى انتشار الأمراض في البيئة وتأثير الحياة البرية. قد تتعرض الكائنات الحية البرية للعدوى والتلوث، وقد يؤدي ذلك إلى نقص في التنوع البيولوجي وتدمير النظم البيئية.

من الصعب تقدير الآثار البيئية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية بالضبط، وذلك بسبب تعقيد العوامل المتداخلة والعوامل المؤثرة. إلا أنه من الواضح أن استخدام هذه الأسلحة يمكن أن يتسبب في تدمير البيئة والنظم البيئية لفترات طويلة، وقد يستغرق الأمر عقودًا لاستعادة التوازن البيئي بعد حدوث تلوث بيئي كبير.

غاز الأسلحة الكيميائية الحرب العالمية الأولى القوات الألمانية المواقع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ