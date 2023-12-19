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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدرت مؤخرا للدكتور حسين عبد البصير.. قصتان للأطفال باللغة الإنجليزية

صدى البلد

"مصر قبل الأهرامات: زعيم القرية والجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو" هما قصتان للأطفال من تأليف عالم الآثار والكاتب والروائي المصري الدكتور حسين عبد البصير. وتدور أحداث القصة الأولى "زعيم القرية" حول شخصية "نِفرتِم" المِرمِدي أو "نِفرتِم"، زعيم ومؤسس قرية مرمدة بني سلامة، التي تقع الآن في غرب الدلتا المصرية. وتحكي عن مصر في عصور ما قبل التاريخ وكيفية تأسيس مصر في تلك الفترة المهمة من تاريخ العالم ومن تاريخ مصر القديمة.

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والقصة الثانية هي "الجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو". وتدور أحداث هذه القصة شخصية الجميلة ميريت وكلبها الأسود الكبير "توتو" من خلال المغامرات التي يقومان بها داخل بيتها وخارجها ومن خلال هذه العلاقة الإنسانية في مصر القديمة بين سيدة من علية القوم وكلبها المحبوب.

حسين عبد البصير الدكتور حسين عبد البصير الروائي المصري تاريخ مصر القديم تاريخ مصر القديمة ذوي القدرات الخاصة

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