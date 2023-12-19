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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جاليرى بيكاسو يفتتح معرض "وردة المنطقة العازلة" لسعاد مردم بك

صدى البلد

يستعد جاليرى بيكاسو الزمالك، لافتتاح معرض "وردة المنطقة العازلة" للفنانة سعاد مردم بك، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 10 يناير المقبل.

وعن المعرض تقول الفنانة سعاد مردم بك : "تزداد الحياة قسوة وتتصاعد وتيرة الصراعات في شتى أنحاء العالم حتى ليبحث الإنسان عن ملاذ آمن عن محبة تضمد جروحه عن وردة تزهر في الأرض القاحلة لترشده كيف يمكنه البدء من جديد".

وطوال مسيرتها المهنية تواجدت الرسامة السورية سعاد مردم بك كواحدة من الفنانين المعاصرين في العالم العربي مع تنوع مشاهداتها وهي صفة تستمدها من حياتها في العديد من البلدان.

ولدت في دمشق وأمضت طفولتها ومرهقتها في بيروت حيث درست الفلسفة في الجامعة اللبنانية في بيروت، ثم عاشت في مونتريال لمدة ثلاث سنوات، وأخيراً استقرت في القاهرة عام 2001.

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تنحدر سعاد مردم بك من عائلة من الفنانين والأدباء والسياسيين والمثقفين، حيث تتشابك الخيوط السورية الكردية والألبانية والألمانية ومنها تستمد العديد من التأثيرات من الثقافات والجنسيات والعادات والأشخاص الذين التقتهم، ثم تقوم بعد ذلك بترجمة كل تلك اللقاءات والتواريخ والتجارب إلى المشاعر وإلى اللوحات.

تميل أعمالها فى المعرض نحو التعبيرية على التوال الكبير، وتقدم أبضا جرعة كبيرة من الخيال، وغالبًا ما تدعو إلى ضربات مجردة في زيوتها، فلا تقتصر على أسلوب واحد أو تقنية واحدة أو باليتة واحدة.

عرضت لوحاتها خلال معارض الفن في دبي وأبو ظبي أكثر من مرة، من بين عدد من المعارض وقاعات العرض في مصر والعالم.

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