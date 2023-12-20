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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة جون ستاينبيك، الكاتب الكبير، هو واحد من أبرز الأدباء الأمريكيين في القرن العشرين، واشتهر برواياته التي تتناول الحرب العالمية الثانية، وفاز بجائزة نوبل للأدب بفضل إبداعه في الكتابة وأعماله العديدة.

فيما يلي بعض المعلومات الرئيسية حول حياة جون ستاينبيك:

- نشأ جون ستاينبيك في عائلة ذات ظروف محدودة، حيث وُلد وسط ثلاث شقيقات، وكان يعرف في شبابه بخجله وذكائه.

جون ستاينبيك

- بدأ جون ستاينبيك الكتابة واكتشاف شغفه بالشعر والقصص عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. كان غالبًا ما ينعزل في غرفته ليكتب مواضيعه.

- في عام 1919، التحق جون ستاينبيك بالجامعة ليحقق رغبة والده، وعلى الرغم من ذلك، حقق نتائج سيئة في دراسته الجامعية ورسب نهائيًا، مما دفعه للانسحاب من التعليم تمامًا في عام 1925.

- خلال فترة الحرب العالمية الثانية، عمل جون ستاينبيك كمراسل صحفي.

- تعتبر رواية "عناقيد الغضب" التي نُشرت في عام 1939 واحدة من أشهر رواياته في تلك الفترة، وتم تحويلها لفيلم شهير في عام 1941.

جون ستاينبيك

- في السنوات الأخيرة من حياته، استمر جون ستاينبيك في الكتابة، وقدم مجموعة من الروايات بما في ذلك "الاحتراق الساطع" و "شارع السردين المعلب" وغيرها.

- في عام 1962، حصل جون ستاينبيك على جائزة نوبل في الأدب تقديرًا لمسيرته الروائية والأدبية.

- تعكس رواية جون ستاينبيك الأولى "كأس من ذهب" التي كتبها أثناء عمله كحارس مبنى في عام 1929، حبه العميق لوطنه.

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جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

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