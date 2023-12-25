طرود غامضة تصل شواطئ أستراليا تحتوي ملايين الدولارات.. ما القصة!

حذرت الشرطة الأسترالية المواطنين من وجود طرود غامضة تصل إلى الشواطئ في جميع أنحاء أستراليا تبلغ قيمة ما بداخلها إلى الملايين.

جاء ذلك بعدما تم استقبال ما لا يقل عن سبع طرود بين سيدني ونيوكاسل، كان أولهما يوم الجمعة الماضي (22 ديسمبر) بعدما استجابت الشرطة لبلاغات المواطنين حول ظهور طرود غريبة على الشواطئ، بحسب ما ورد في موقع indy100.

كوكايين

استقبلت الشرطة الطرود التي كان أولها طرد كبير مغطى بالبرنقيل (محار يعيش في البحار ويلتصق بالأشياء تحت الماء) وأرسلته لاحقًا لفحصه.

ثم تم إخبار الشرطة بأن الفحص الذي تم إجرائه على الطرد يشير إلى أنه عبوة تحتوي على الكوكايين. وبالفعل تم العثور على طرود مماثلة لاحقًا في شاطئ مانلي في سيدني، وشاطئ بلاكسميث في بحيرة ماكواري، وشاطئ أفوكا في الساحل الأوسط.

وأكدت الشرطة على المواطنين ضرورة الاتصال بها إذا عثروا على المزيد من الطرود. كما حذرتهم من إزالتها أو فتحها.