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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام إسرائيلي: دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صافرات الإنذار

دوى انفجار
دوى انفجار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن إعلام إسرائيلي أعلن سماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

وفي سياق متصل، وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

 

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

إعلام إسرائيلي دوي انفجار انفجار ضخم حيفا صفارات الإنذار قطاع غزة

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