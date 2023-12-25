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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. تفاصيل برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

يبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

الأهلى الامارات سيراميكا كليوباترا وجبة الافطار فندق الإقامة وجبة

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