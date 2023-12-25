السوبر المصري.. عودة موديست وكوكا إلى تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

تقام اليوم الاثنين، عدة مباريات في مختلف المسابقات، ويشمل ذلك لقاء الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفيما يلي برنامج المباريات والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

كأس السوبر المصري:

مودرن فيوتشر vs بيراميدز – الساعة 3 مساءً – ONTime Sports.

الأهلي vs سيراميكا – الساعة 7 مساءً – ONTime Sports.

تشكيل الأهلي المتوقع

تشكيل النادي الأهلي من المتوقع أن يشهد عودة أنتوني موديست للتشكيل الأساسي بالإضافة الي أحمد نبيل كوكا في خط الوسط ..وجاء التشكيل المتوقع كاملاً كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:علي معلول - ياسر إبراهيم- محمد هاني - محمد عبد المنعم

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – أنتوني موديست

السوبر المصري.. تفاصيل برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

يبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

أكد الكابتن فتحي مبروك لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن النادي الأهلي لا يمثل نفسه فقط، ولكن يمثل كل الأندية المصرية، والكرة المصرية.

وأضاف الكابتن فتحي مبروك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يرفع رأس المصريين في كل مكان، والأهلي فاز في بطولة كأس العالم للأندية على بطل آسيا، وعلى فرق كبيرة.

ولفت إلي أن النادي الأهلي، يدخل في بطولات كثيرة، والأهلي قادر على تحقيق الانتصارات، على أي فريق يتقابل معه، وأن الأهلي خرج من بطولة كأس العالم لـ الأندية والآن يشارك في بطولة السوبر.

التدعيمات الجديدة بالنادي الأهلي

وتحدث عن التدعيمات الجديدة بالنادي الأهلي، وقال :" الأهلي لديه نجوم كبار، وأن الجميع يشاهد أن محمود كهربا، يلعب مهاجم، وتاو يلعب تحت رأس الحربة، وأيضًأ إمام عاشور".

وكشف أن الأهلي في حاجة لـ مهاجم خلال الفترة المقبلة، وأن هذا أمر حقيقي، والجميع يشاهد ذلك في المباريات، والأهلي يبحث عن مهاجم يليق باسم النادي الأهلي، ويكون هدافا.