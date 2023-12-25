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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جودة التعليم: 90% من المدارس المعتمدة سنويا حكومية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن 90% من المدارس التى يتم اعتمادها من هيئة الجودة حاليا مدارس حكومية. 

وقال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد انه يتم اعتماد 1500 مدرسة سنوياً. 

واضاف ان اجمالي عدد المدارس في مصر من المتوقع ان يزيد بحلول 2023 ل80 ألف مدرسة وبالتالي لابد ان يزيد عدد المدارس المعتمدة بحيث لا يقل العدد عن 4 آلاف مدرسة سنويا حتى يتم اعتماد المدارس المستهدفة.

 واستكمل عشماوي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان قائلا : نعمل على مساعدة المدارس التى تريد الحصول على الجودة، مشيرا إلى أن هناك توجه باختصار عدد سنوات الدراسة فى الجامعات ، وفي هذا الصدد نؤكد أن الجودة تتطلب ألا يكون الخريج فاهما فى التخصص فقط بل يجب أن يكون هناك جدارات أخرى يجب أن يكتسبها الخريج.

وقال عشماوي : إنه جار تشكيل مجلس إدارة هيئة إتقان والتى تختص بقياس جودة ومؤشرات الدراسة لضمان توافقها مع المعايير الدولية للخريج وهناك تواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم بشأن التكامل والعمل وسوف نمد أيدينا للوزارة وهدفنا التعاون.

وأضاف أن الإطار الوطنى للمؤهلات هو الجامع بين الهيئات ومؤسسات التعليم الفنى المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

 وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهيل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

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