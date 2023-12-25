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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برتوكول تعاون بين بيراميدز وأندية الإمارات .. تفاصيل

صدى البلد

شهد مجلس أبوظبي الرياضي توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والإمارات، بعدما وقع نادي بيراميدز ٣ اتفاقيات تعاون وشراكة مع الأندية الثلاثة الكبار في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العين والجزيرة والوحدة.

وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة التي يبرمها نادي بيراميدز لتوسيع أطر العلاقات مع جميع الأندية، وفي إطار رؤية الأندية الإماراتية الكبرى لمدى التطور الهائل والتقدم الذي يحرزه بيراميدز مع إدارته، وقناعتهم بمدى الفائدة التي ستعود على الأندية من توقيع تلك الاتفاقية الكبيرة.

واستقبل مجلس أبوظبي الرياضي، المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، في مقر المجلس بالعاصمة الإماراتية، لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع الأندية الثلاثة الكبيرة في أبوظبي.

من جانبه، أبدى المهندس ممدوح عيد سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع أكبر الأندية الإماراتية الثلاثة في العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون بين نادي بيراميدز وشركائه في الإمارات، ومتمنيا التوفيق وأن تعود الاتفاقيات الثلاثة بالتطوير لصالح الأندية الموقعة على الاتفاقية.

وأشاد بالدور العظيم الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في رعاية كبرى الأحداث الرياضية في الوطن العربي، ومشددا على أن المجلس كان حريصا على تجميع الأندية الأربعة في اتفاقية شراكة في إطار السعي نحو التقدم والتطوير لكرة القدم في مصر والامارات والوطن العربي.

وأضاف أن إدارة بيراميدز منذ توليها مسئولية النادي وهي تعمل بكل جهد على وضعه في المكانة التي يستحقها، واتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار الأندية في أبوظبي سيدعم من خطة النادي نحو التقدم وتطوير كرة القدم في مصر والقارتين الأفريقية والآسيوية، واعتزازه الشديد بنادي بيراميدز كنادي مصري وعربي.

فيما أكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي، على فخره بوجود بيراميدز، مؤكدا أنه سعيد بمدى التطور والتقدم المستمر الذي يحرزه النادي المصري وخطواته السريعة ووضع نفسه واحدا من أهم وأكبر أندية مصر والعرب والقارة الأفريقية، خلال مدة زمنية بسيطة، مؤكدا أنه ناد ولد عملاقا، ومشددا على أن اتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار أندية أبوظبي، ونادي بيراميدز، ستكون خطوة كبيرة للأندية الأربعة مستقبلا، على مستوى التطوير والتعاون.

وأشاد خلفان الشامسي المدير التنفيذي لنادي العين بما وصل إليه نادي بيراميدز ، مؤكدا أنه ناد يسعى للصدارة في كافة البطولات التي يشارك فيها، وسعداء بالتعاون في نادي العين مع بيراميدز.

وأبدى علي الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة إعجابه الشديد بما وصل إليه بيراميدز في سنوات قليلة ، مشيدا بإدارة النادي وخططها في التوسع والانتشار، ومبديا تفاؤله بتواجد بيراميدز في الإمارات ليخوض مباريات كأس السوبر المصري في ملعب نادي الجزيرة متمنيا التوفيق للفريق في البطولة.

من جانبه، أكد عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لنادي الوحدة أن التعاون مع بيراميدز خطوة كبيرة في ظل سعي الناديين لفتح آفاق تعاون وشراكة مستقبلا، مشددا على أن آليات تنفيذ الاتفاقية واضحة وسيعود أثرها على الناديين في أقرب وقت ممكن.

أبوظبي الرياضي الأندية الإماراتية العاصمة الإماراتية المهندس ممدوح عيد بروتوكول تعاون مجلس أبوظبي الرياضي

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