تضامن الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بـ"قرى ههيا"

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية عبدالحميد الطحاوي إن المديرية نظمت بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة من الأولى بالرعاية بـ 7 قرى في مركز ههيا وذلك حرصًا على النهوض بالأسر الأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالشرقية - فى بيان- أن تنظيم المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى "العواسجة وزعفرانة وعزبة النجار والشوادفي وكفر حمودة وكفر أبو جبل وعزبة أبو حسان" بمركز ههيا.

وأكد على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



من جانبه، أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأكد ممدوح شعبان، ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.