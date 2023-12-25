مجلس تنفيذى قنا يوافق على المخطط التفصيلى لمركزى قفط وقوص

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة قنا ، على المخطط التفصيلي الخاص بمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان، ومدينة قفط بإجمالي مساحة 430 فدان وذلك تمهيداً لاعتمادهما من محافظ قنا بعد عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذى، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، و القيادات التنفيذية.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، يساهم اعتماد المخطط التفصيلى للمدن فى تمكين المواطنين من التعامل على مناطق الامتداد العمراني وقيود الارتفاع وكذلك استكمال باقى المشروعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بٱن المجلس وافق علي إطلاق اسم الشهيد رمضان محمد الصادق، علي المدرسة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، تقديراً لتضحياته في حماية مقدرات الوطن.

وأضاف عبد الباقي، كما وافق المجلس علي تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية الشيخية التابعة لمركز قفط، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعية حفاظاً على الملكيات الخاصة مع الإلتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية و التخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.