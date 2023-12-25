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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سيولة الأسهم المحلية بالإمارات تتجاوز مليار درهم في جلسة مستهل الأسبوع

الأسهم
الأسهم

 سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية في الإمارات في جلسة مستهل الأسبوع، واستقطبت سيولة جاوزت مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"ديوا" التداولات.

وبحسب الوكالة الرسمية، توزعت السيولة بواقع 885.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و115.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 207.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 11.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.593 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 214.1 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم رابحا 0.03%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 102.3 مليون درهم وأقفل عند 19.16 درهم مرتفعاً بنسبة 0.1%، ثم "بيورهيلث جاذباً 98.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغير عند 5.91 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "ديوا" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 2.45 درهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 23.7 مليون درهم ليغلق عند 7.23 درهم مرتفعاً بنحو 1.12%، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 14.4 مليون درهم ليقفل عند 7.69 درهم.

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