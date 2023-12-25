جوزيه مورينيو يقطع المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز |اعرف الحكاية

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وفيوتشر لقطة غريبة بعد أن قطع المدرب ريكاردو فورموسينيو المؤتمر الصحفي ليرد على اتصال تليفوني قال إنه من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال فورموسينيو في المؤتمر الصحفي: "ليس من السهل اللعب أمام بيراميدز لأنه فريق يمتلك مدير فني على مستوى عالي"، وأكد أن جوزيه مورينيو، مدرب روما، هو صديقه، وتحدثا بشكل إيجابي بعد المباراة، حيث قال: "هنأني على الوصول إلى النهائي، وسأتصل به مجددًا بمجرد وصولي".

تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى النهائي بعد فوزه على بيراميدز في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.