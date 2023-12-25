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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد عن أغنية 3 ساعات متواصلة: جريئة وليست خادشة وبلاش حجر على المبدعين

روبي
روبي

علق الناقد الفني احمد السماحي، على الجدل المثار على أغنية روبي "3 ساعات متواصلة".

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شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

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بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

وقال الناقد الفني أحمد السماحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أرى أن هذه الأغنية بها جرأة من حيث الكلمات، ومن ناحية الأداء والتوزيع والأغنية لطيفة جدا ومحببة إلى الأذن والقلب والعقل".

 

وأضاف: "كلمات الأغنية تعني واحدة تدعو حبيبها إلى الهروب من العالم والحساد والعوازل إلى عالم لوحدهم يفصلوا 3 ساعات مع بعض ويبعدوا عن العالم الشرير الذي يحقد عليهم"، مسترسلا: "أنا ضد نقابة الموسيقيين، ولابد أن تبتعد عن الأغاني ولاتنساق خلف السوشيال ميديا".

 

وأضاف الناقد الفني أحمد السماحي،: "أرى أن الأغنية جرئية وليست خادشة للحياء باستثناء بعض الألفاظ مثل «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"، موضحا: "مؤلف  الأغنية عزيز الشافعي يعتبر أحد النجوم التي نفخر بها ويضيف إلى قاموس اللغة بطريقة جيدة وممتعة، ولا نلوم عليه كثيرا.. ويجب ألا نحجر على أفكار المبدعين".
 

روبي 3 ساعات متواصلة

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