ناقد عن أغنية 3 ساعات متواصلة: جريئة وليست خادشة وبلاش حجر على المبدعين

علق الناقد الفني احمد السماحي، على الجدل المثار على أغنية روبي "3 ساعات متواصلة".

وقال الناقد الفني أحمد السماحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أرى أن هذه الأغنية بها جرأة من حيث الكلمات، ومن ناحية الأداء والتوزيع والأغنية لطيفة جدا ومحببة إلى الأذن والقلب والعقل".

وأضاف: "كلمات الأغنية تعني واحدة تدعو حبيبها إلى الهروب من العالم والحساد والعوازل إلى عالم لوحدهم يفصلوا 3 ساعات مع بعض ويبعدوا عن العالم الشرير الذي يحقد عليهم"، مسترسلا: "أنا ضد نقابة الموسيقيين، ولابد أن تبتعد عن الأغاني ولاتنساق خلف السوشيال ميديا".

وأضاف الناقد الفني أحمد السماحي،: "أرى أن الأغنية جرئية وليست خادشة للحياء باستثناء بعض الألفاظ مثل «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"، موضحا: "مؤلف الأغنية عزيز الشافعي يعتبر أحد النجوم التي نفخر بها ويضيف إلى قاموس اللغة بطريقة جيدة وممتعة، ولا نلوم عليه كثيرا.. ويجب ألا نحجر على أفكار المبدعين".

