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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

روبي
روبي

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس. 

ونوه "كامل"، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وكانت تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.

وطرحت الفنانة روبي أمس أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.
 

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وتقول كلمات الأغنية :

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك

و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي  وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

3 ساعات متواصلة اغنية روبي نقيب المهن الموسيقية

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