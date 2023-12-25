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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: تقدم الدعم السريع في ود مدني لا يعني انتصارها

مالك عقار
مالك عقار

ألقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، اليوم الاثنين، خطابا للشعب السوداني بشأن تطورات الصراع مع مليشيات الدعم السريع في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة.

وخلال كلمته التي القاها عبر التليفزيون السوداني، قال عقار، إن تقدم مليشيات الدعم السريع في ود مدني بولاية الجزيرة لا يعني انتصارها.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن توسع دائرة الحرب في السودان حتي شملت ولاية الجزيرة مقلق وتسبب بإحباط للشعب السوداني.

على جانب آخر، يواصل الجيش السوداني إرسال تعزيزات عسكرية إلى ولايتي سنار والقضارف استعدادا  للدخول إلى ولاية الجزيرة من محوري سنار والقضارف.

كانت مصادر عسكرية سودانية قالت إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقيادات من الجيش وضعوا خطة لتحريك فرق من الجيش للدخول تدريجياً إلى الولاية اذ كان من المقرر البدء في تنفيذها بعد 48 ساعة من دخول قوات الدعم السريع إلى ود مدني، لكنها تأخرت دون ذكر الأسباب.

كما ذكرت مصادر عسكرية حضرت مخاطبة القائد العام للجيش اضباط ولاية البحر الأحمر، أن الفريق عبدالفتاح البرهان وصف قائد الفرقة الأولى في ود مدني بالجبان مُعلناً أنه سيتم تقديمه لمحاكمة عاجلة.

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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ود مدني ولاية الجزيرة مليشيات الدعم السريع السودان

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