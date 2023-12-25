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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يشهد ختام مبادرة مدينتي أحلى للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تعمل من خلال منظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة في جميع الأوقات.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات مبادرة  مدينتى أحلى  ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة المتكاملة لطلاب المدن الجامعية  بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والأمناء المساعدين ومشرفي المدن الجامعية بطوخ، ومشتهر ،وشبرا، وكفر سعد
وأشار " الجيزاوى " إلى حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، من خلال تلبية كافة متطلباتهم وتقديم اقصى الخدمات التى تنال رضاهم باعتبار أن المدن الجامعية هو البيت الثاني لهم ، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة  الطلابية واللقاءات الطلابية. 
وخلال الاحتفالية تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، والمقال، والشطرنج، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، والموسيقى وغيرها من الأنشطة المختلفة.
فى سياق متصل شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ومرافقوه طلاب المدينة الجامعية في تناول طعام الغداء في مطعم المدينة ، مشيدا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين في المدينة.

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