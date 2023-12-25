لخلافات بينهما..إصابة شاب بإصابات خطيرة على يد جاره بإحدى قرى الدقهلية

تمكن ضباط مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط شاب قام بالتعدى على جاره بسلاح أبيض واصابته بإصابات خطيرة بعزبة الوقف .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب يدعى خالد. ع .ع .م 20 عامًا، مقيم بعزبة الوقف التابعة للمركز مصابًا بإشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة وجرح قطعي بالظهر من الجانب الأيسر وآخر بالرأس بطول 10 سم ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ.

وأكدوا نشوب بين المجني عليه وجاره ويدعى أحمد م.ع.ا20 عامًا أثناء تقابلهما في الشارع حيث تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض..



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم عقب هروبه واختباؤه في إحدى الأراضي الزراعية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه على إثر خلاف بينه وشقيق المجني عليه وتعديه عليه بالضرب في اليوم السابق للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .