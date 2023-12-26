بالأسعار .. أشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

يضم السوق المصري عددا من السيارات العائلية، والتي تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات التي تقدمها كل علامة تجارية، سواء كانت ضمن فئة الـ 5 مقاعد الرياضية، أو بإصدار الـ 7 مقاعد العائلي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

1 - ميتسوبيشي اكسابندر

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بمحرك 1500 سي سي، بقوة 104 أحصنة، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية.

وتضم السيارة وسائد هوائية للحماية AIRBAGS ، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ركن خلفية، اضاءة نهارية LED، جنوط 16 بوصة، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن.

وتحتوي ايضا على بلوتوث ونظم صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا خلفية، مكيف هواء، زجاج كهربائي، سنتر لوك.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 الف جنيه، حتى مليون و160 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

2 - شيفروليه كابتيفا

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بعدد من الفئات ومنها النسخة ذات الـ 7 مقاعد العائلية، وتضم محركا رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، بقوة اجمالية 148 حصانا، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 255 نيوتن/متر، مع تقنية الجر الأمامي، ويقدر استهلاك الوقود نحو 7.5 لتر/100 كيلومتر.

وتضم السيارة فرامل يد الكترونية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وبلوتوث، وحزمة من أنظمة المكابح والمساعدة، مع وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، ومكيف هواء أوتوماتيك مع شاشة للتحكم، ونظام ترفيهي صوتي يصل لـ 6 مكبرات، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا للتحكم، وشاشة عرض تتوسط قمرة القيادة.

وتقدم السيارة شيفروليه كابتيفا للنسخة العائلية ذات الـ 7 مقاعد بسعر يبلغ مليون و108.900 جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

3 – شيري تيجو 8 برو

تستخدم السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من إنتاج 197 حصانا، و 290 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات طراز DSG.

وتضم السيارة مقود حركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم، وفتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، وشاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.

ويصل سعر السيارة شيري تيجو 8 برو إلى مليون و375 الف جنيه، ويبدأ من مليون و225 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

4 - ايجل برو

دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و220 نيوتن/متر من عزم الدوران، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2780 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4680 مم، و1845 مم للعرض، وبارتفاع 1715 مم.

تحتوي السيارة على نظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية 18 بوصة، كاميرا خلفية.

ويبلغ سعر السيارة ايجل برو رسميًا نحو مليون و100 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

5 - جيلي اوكافانجو

تتسارع السيارة جيلي اوكافانجو 2024 وصولاً من وضع السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 11 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع قدرات هجينه حيث تستطيع السيارة ضخ قوة قدرها 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG أوتوماتيك مكون من 7 نقلات "دفع أمامي".

وتضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الالكتروني ESP، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، حساسات أمامية، انذار مانع للسرقة، مرايات كهربائية ضم، كراسي بتحكم كهربائي، قفل مركزي، بصمة فتح وغلق السيارة دون استخدام مفتاح، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء.

يبلغ سعر السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 نحو مليون و513.900 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

6 - السيارة DFSK جلوري Glory 330S

تحتوي السيارة على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، وعجلة قيادة باور، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا، وناقل سرعات 5 غيار مانيوال مع تقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى محرك 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا.

ووصل الطول الكلي للسيارة 4365 مم، وبعرض يبلغ 1720 مم، و1790 مم للارتفاع الكلي، و 170 مم للخلوص الارضي، بيما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2725 مم، وتأتي السيارة بتصميم خارجي بملامح حادة، مع مصابيح ضباب، وجنوط.

وتتوافر السيارة DFSK جلوري Glory 330S بأسعار رسمية تبدأ من 640 ألف جنيه حتى 695 ألف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

7 - سكودا كودياك

تحتوي السيارة سكودا كودياك على حساسات ركن، كاميرا، وقفل مركزي، ومرايا كهربائية، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية EPB، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، ومكابح EBD و ABS.

وتضم ايضا مكيف هواء، شاشة عرض تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتستغرق السيارة 9.9 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 199 كم/س، واستهلاك وقود بنسبة 6.3 لتر، وتستمد قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

وتتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين مليون و925 الف جنيه و2 مليون و150 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

8 - جيتور X70 PLUS

تعتمد جيتور X70 PLUS على محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصانا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وتحتوي على برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن وكاميرا، و نظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الجر، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق.

وزودت بمقاعد قابلة للطي، نظام تبريد وتسخين، وبلوتوث، وقفل مركزي، ومثبت سرعة، شاشة كبيرة الحجم قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، وسماعات مع نظام موسيقي ترفيهي، وجنوط رياضية، زجاج كهربائي ومرايا كهربائية التحكم.

وتقدم السيارة جيتور X70 PLUS بسعر يبلغ مليونا و169 الف جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

9 - بيجو 5008

تقدم السيارة باصدارات الـ 5 مقاعد والـ 7 مقاعد ايضا، وتضم السيارة حساسات ركن امامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط رياضية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية، مرايا كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، سنتر لوك، ريموت تحكم، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس بنظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وتعتمد على محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة اجمالية 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن متر، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية، سرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومترات/ساعة.

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2024 بأسعار رسمية تتراوح بين 1,949,990 جنيه و 2,259,990 جنيه.

اشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري

10 – سوزوكي ارتيجا

تحتوي السيارة على مكيف هواء متعدد المناطق، إلى جانب جنوط رياضية، ولمسات خشبية داخلية، و شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، اضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل المحرك، مرايا جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي.

وتضم كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف والمتابعة، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفرامل EBD، ونظام وسائد هوائية AIRBAGS ومحرك سعة 1500 سي سي، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة 104 أحصنة، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، إلى جانب معدل استهلاك للبنزين يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا بسعر رسمي يبلغ 829.900 جنيه.