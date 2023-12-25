الحمد والشكر لله.. شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الأهلي أمام سيراميكا كيوباترا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكتب أحمد شوبير، على حسابه عبر “فيسبوك”، “الحمد والشكر لله”.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بشق الأنفس.

وكان محمد الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.