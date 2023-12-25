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رئيس التحرير
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ديني

أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه في حفظ القرآن.. صورة

الطالبة أسماء يونس
الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء العشرة الأوائل في الفرع الأول بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمكتبه بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين 25 /12 /2023م الفائز  بالمركز الأول الطالب، محمد شعبان عبد الله جعفر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم ، وهو من أبناء محافظة البحيرة.

وهنأ وزير الأوقاف، الفائز بفوزه المستحق بالمركز الأول بالفرع الأول: (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، وجائزته مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وفازت الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر من أبناء محافظة الدقهلية بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بجائزة نصف مليون جنيه.
 

الأوقاف القرآن أول فتاة مصرية المسابقة العالمية

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