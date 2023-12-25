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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شعبة الذهب: حالة العرض والطلب ساهمت في تذبذب أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

أكد عمرو المغربي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن مكسب التجار ليس في سعر الذهب، ولكن المكسب يكون في المصنعية على المشغولات الذهبية، والسبائك، والجنيهات الذهب.

وقال عمرو المغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه من مصلحة التجار، إنخفاض أسعار الذهب، حتى يتمكن الجمهور من الإقبال على الشراء، مؤكدا ان التجار يقومون بشراء الذهب بأسعار مرتفعة.

وتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن العمل مستمر داخل محال الذهب سواء للشراء أو للبيع"، مؤكدا أنه كان هناك تذبذب كبير في الأسعار وعدم استقرار وبعض المحلات كانت لا تستطيع تحديد سعر الذهب.

أشار حسن المغربي إلى أن حالة العرض والطلب الكبيرة على الذهب، خلقت حالة من التذبذب في الأسعار، مؤكدا أن هناك طلبات كبيرة على السبائك والمشغولات، سواء من الجمهور أو المستثمرين.

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