سمسم شهاب يبكي ويكشف كواليس مرض زوجته قبل وفاتها

أكد سمسم شهاب أنه تزوج زواجا تقليديا وقال إن الفضل يعود لوالدته، وأن زواجه استمر ٣٠ عاما، قبل أن ترحل زوجته بعد صراع مع مرض بالسرطان.

وكشف سمسم شهاب باكيا في لقاء أمس مع عمرو الليثي: “زوجتي كانت إنسانة طيبة وتحملت معي ظروف صعبة ووقفت بجواري وتحملت الصعاب وتأثرت جدا لظروف مرضها ووفاتها”.

وأضاف سمسم شهاب: "عندما ترى حبيبة عمرك مريضة ولا تقدر أن تفعل شيئا وهي مريضة بالكانسر المرحلة الرابعة والحمد لله ، والبداية كانت بورم في جسمها وبعد ستة أيام تضخم المرض ، ووجه رسالة حب الي زوجتها وقال لها انني احبك وماليش غيرك".

وكانت قد توفيت زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب بأحد المستفيات الكبرى، منذ شهرين بعد صراع طويل مع مرض السرطان.