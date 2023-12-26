تشتهر المرأة المصرية بإعداد قرص بالزبادي المغذية كما ان الجميع يفضل توزيعها فى ذكرى يوم الوفاة للراحلين من الأقارب والمعارف والأصدقاء، وهو ما يسمي برحمة على روح المتوفي فيوزع الطعام والصدقات، وهي تتميز بأنها غير مكلفة وفى نفس الوقت مشبعة تقدمها الشيف نجلاء الشرشابي :



المقادير لعمل قرص طريقة بالزبادي

كيلو دقيق

٢علبة زبادى

كوب لبن دافئ

كوب ونصف سمنة ذائبة

كيس بيكنج بودر

كيس خميرة

معلقه ص ملح

٢ملعقة ك سكر



طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

نختبر الخميرة بأن نذوب الخميرة والسكر في كوب اللبن ونتركه

عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتطفو على سطح الكوب

ثم فى بوله ننخل الدقيق ثم نضع عليه كيس البيكنج بودر والملح

ثم نضع كوب اللبن بالخميرة والسكر ثم نضع الزبادى ونعجن جميع المكونات جيدا ثم نضع عليهم السمنه حتى نحصل على عجينه طريه وناعمه ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر جيدا

ثم نشكل العجين لكرات صغيرة الحجم ثم نفردها قليلا على صنيه مدهونه بالزيت ونغطيها ونتركها خمس دقائق ونسخن الفرن على أعلى درجة حرارة وندخل القرص الفرن حتى تخبز وتأخذ لون ونخرجها على فوطة ونغطيها حتى لا تنشف