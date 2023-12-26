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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| سواق الميكروباص وبراءة فتاة المرج.. تفاصيل محاكمة طبيب روض الفرج

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها:

جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص 

لقى شخص مصرعه و أصيب 19 آخرون فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل مقطورة، مع سيارة ميكروباص وتاكسى بمنطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا.

 

ماذا قال الطب الشرعي عن تزوير الفنانة نسرين طافش شيك بنكي؟

تسلمت محكمة جنح أكتوبر، تقرير خبراء التزييف والتزوير، بمصلحة الطب الشرعي، في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

 

مسكها من عورتها| سواق ميكروباص و براءة فتاة.. تفاصيل واقعة المرج


عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانة بهتك عرض فتاة في المرج.

تفاصيل حكم الإعدام لـ4 متهمين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتـ ل مواطن وسرقته بالإكراه في المرج.

تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على الرذيلة مقابل إجهاضهن


أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة طبيب نساء وتوليد روض الفرج، المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع على الفيديوهات.

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