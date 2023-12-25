تفاصيل حكم الإعدام لـ4 متهمين في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتـ ل مواطن وسرقته بالإكراه في المرج.

دهسوا بـ"توك توك"..

وجاء في أمّر الإحالة، أنه المتهمين في 21 ديسمبر 2021، بدائرة قسم شرطة المرج، قتـ لوا المجنى عليه "أحمد . م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيره في الطريق العام، كان المتهمون يستقلون "توك توك" وخطفوا هاتفا محمولا من المجنى عليه، ودهسوا بـ"توك توك"، إلا أنهم خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم بمعرفة الأهالي.

كما حاز المتهمون سلاحا ناريا غير مششخن، فرد خرطوش، حال كونها غير مرخص بحيازتها.