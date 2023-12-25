مسكها من عورتها| سواق ميكروباص و براءة فتاة.. تفاصيل واقعة المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانة بهتك عرض فتاة في المرج.

سواق ميكروباص..

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 4 يونيو 2023 شهدت منطقة ألف مسكن واقعة هتك عرض من قبل سواق ميكروباص استغل براءة الفتاة التي لم يتعدَّ عمرها الـ 10 أعوام استغل الوضع كونه من جيرانها وأوهمها بشراء المأكولات، ولكن كان قد خطط لاستدراجها لمحل سكنه وحدث بالفعل، وهتك عرضها واستصعب الأمر عليها بالفرار في بادئ الأمر ولكنها فرت هاربة في النهاية.

وبعد تقرير الطب الشرعي ثبت أن عثر علي ملابس المجني عليها آثار حيوانات منوية وثبت بالمسحة الشرجية للمجني عليها العثور على حيوانات منوية قليلة جدا.



حسر ملابسها وتحسس عورتها..

وبسؤال الشهود تبين من شقيقة المجني عليها منة، م أن المتهم هتك عرض شقيقتها التي لم تبلغ من العمر 10 أعوام، وحسر ملابسها وتحسس عورتها وأولج عضوه الذكري بدبرها وأمنى بها، وبسؤال الشاهد الثاني حسام رضا متولي رائد الشرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المرج أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما جاء بشهادة سابقة.