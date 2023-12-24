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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات فلوس| تفاصيل محاكمة متهمين بخطف طالب الزيتون

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاملين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون الي جلسة 10 يناير.

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خلافات مالية..


وجاء في أمر إحالة، المتهمين "أحمد . م"، و"محمد . ع"، أنهم قاما بخطف الطالب "عمر . م"، عقب إنتهاء اليومالدراسي في منطقة الزيتون وذلك بسبب خلافات مالية مع والده، وأثبتت التحريات التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وذلك بعد تلقى بلاغ من والدة الطالب تفيد باختفاء نجلها.


وباستصدار أذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنىعليه، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

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