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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزهاق روحه لسرقته|تفاصيل إحالة متهمين بإنهاء حياة شخص في بولاق إلى المفتي

صدى البلد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحالة المتهمين "أحمد . أ" و”أحمد . ا" إلى المفتي للنظر في إعدامهما بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار للسرقة، وحددت الجلسة يوم 17 يناير.

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إزهاق روحه لسرقته..
 

وجاء في أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 136 لسنة 2023، أن المتهمين قتلا محمد سعد عزوز محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد سعد عزوز محمد وكان ذلك منداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

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