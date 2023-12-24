بلطجي المطرية| تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ عاطل لسرقة المحلات بالإكراه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة المحلات التجارية بالإكراه عن طريق تهديد أصحابها بالسلاح في منطقة المطرية.

سلاح أبيض..

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "محمد.ع"، قام بسرقة المحلات التجارية في منطقة المطرية، والاستيلاء على محتوياتها عن طريق تهديد أصحابها بالسلاح، وأثبتت التحريات التي باشرها معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أن المتهم وراء ارتكاب وقائع سرقة المحلات التجارية بالإكراه، وذلك بعد تلقى عدة بلاغات من أهالي المنطقة.

وباستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، وأثناء تنفيذ القرار حاول المتهم مقاومة السلطات وأشهر سلاحا أبيض (مطواة) في وجه رجال الشرطة إلا إنهم أحكموا السيطرة الأمنية عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه لوقائع سرقة المحلات بالمنطقة.