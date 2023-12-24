بسبب 75 كيس هيروين.. تفاصيل الحكم بالسجن 10 سنوات على ديلر الهرم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهما، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الهرم.

إحالة ديلر الهرم إلى محكمة الجنايات

جاء في أمر إحالة القضية رقم 42317 لسنة 2022 جنايات الهرم، أن المتهم “محمود . س” حاز بقصد الاتجار، جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

75 كيس هيروين



كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم بحوزته 75 كيسا من مخدر الهيروين وسلاح أبيض، وبمواجهته؛ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها المتقدم.